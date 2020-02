Van Moer Logistics belevert komende vijf jaar 800 winkels van Delhaize: “Werkzekerheid voor 135 chauffeurs en investeren in duurzaam transport” Kristof Pieters

19 februari 2020

19u37 0 Zwijndrecht De warenhuisketen Delhaize heeft woensdag een nieuwe overeenkomst getekend met Van Moer Logistics voor de belevering van al haar supermarkten in België en Luxemburg. Het gaat om een contract van vijf jaar dat werkzekerheid biedt aan de 135 chauffeurs die exclusief voor Delhaize rijden. “Het geeft ons ook ademruimte om te investeren”, zegt topman Jo Van Moer. “We hebben net 20 milieuvriendelijke LNG-trucks aangekocht.”

De samenwerking tussen Van Moer Logistics en Delhaize begon in 2011 toen Van Moer het transportbedrijf Wambacq-Peeters uit Zellik overnam. “Het was een moeilijke periode, in de jaren na het uitbreken van de financiële crisis, maar ik voelde het wel aan als een opportuniteit”, zegt Jo Van Moer. “Er stonden hier 30 vrachtwagens nutteloos op de parking. Het was een groot risico maar nu zijn we natuurlijk blij dat we de stap destijds hebben gezet.”

Ook bij de grootwarenhuisketen is er tevredenheid. Woensdag werd het contract met Van Moer Logistics verlengd en dit voor een periode van nog eens 5 jaar. “Logistiek is cruciaal voor ons want we moeten de verse producten op tijd in onze 800 winkels krijgen”, zegt Dirk Hautekeette, transportmanager bij Delhaize. “Dankzij een sterke partner als Van Moer slagen we daarin. We bevestigen daarom ons vertrouwen met een nieuwe overeenkomst. Daarin is ook het engagement opgenomen om het transport duurzamer te maken.”

Enerzijds worden de chauffeurs opgeleid om zo ecologisch mogelijk te rijden, anderzijds zal de truckvloot duurzamer worden. “Wij hebben deze maand de eerste 20 LNG-trucks aangekocht”, kondigt Van Moer aan. “Deze vrachtwagens zijn vorig jaar uitvoerig getest door de eigen chauffeurs en zij waren lovend. Het rijcomfort is even hoog en de motor is even krachtig als een traditionele dieseltruck. De vrachtwagens zullen gemiddeld 350 à 400 km per dag rijden, goed voor zo’n 100.000 km per jaar. Met de LNG trucks daalt de CO2 uitstoot zeker 20%.”

Van Moer stelt voor Delhaize exclusief 95 trekkers en 135 chauffeurs ter beschikking. “De chauffeurs pikken de trailers op vanuit de distributiecentra van Delhaize in Zellik en Ninove en voeren ze dan naar alle filialen in België en Luxemburg”, zegt Wim Willocx, operations manager van de distributievloot. “Zo’n grote groep chauffeurs die in functie voor dezelfde klant rijden, vraagt een goede opvolging en begeleiding. Onze chauffeurs moeten ook per filiaal andere specifieke instructies toepassen om ter plaatse correct en veilig te kunnen lossen en laden. Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en te houden, worden alle chauffeurs intensief opgevolgd. Zo krijgen ze maandelijks een persoonlijk rijstijlrapport en de resultaten worden individueel besproken.”

In de nabije toekomst zal Van Moer wellicht ook andere types van trucks moeten inzetten voor het beleveren van kleinere winkels in de stadskernen. Delhaize plant namelijk een 40-tal nieuwe van dergelijke filialen. “Mobiliteit is dé uitdaging van de toekomst”, erkent Willocx. “Grote vrachtwagens geraken immers niet meer in een verkeersluwe stadskern. We denken daarom al volop mee hoe we die zogenaamde ‘last mile’ op de beste manier kunnen invullen.”