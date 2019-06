Tot 4 jaar cel voor ouders die zoon met ADHD opsloten BJS

09u22 0 Zwijndrecht Een echtpaar uit Zwijndrecht is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van hun 16-jarige zoon met ADHD. De jongen werd systematisch zonder eten of drinken opgesloten in zijn kamer, omdat hij ‘onhandelbaar’ zou zijn. Het slachtoffer moest op een beschimmelde matras slapen en urineren in een fles. “Onthutsende feiten”, zei de procureur vorige week op het proces. De rechtbank sprak voor de 37-jarige moeder, die nog altijd aangehouden is, vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel gekoppeld aan voorwaarden, uit en voor de 45-jarige vader dertig maanden cel met uitstel.

De tante van de jongen had de politie begin maart ingelicht over de schrijnende leefomstandigheden van haar 16-jarige neef. Toen de politie naar de woning ging, was de jongen opgesloten in zijn kamer. Zijn moeder moest de sleutel uit een kluis in haar slaapkamer gaan halen. Het slachtoffer weende van opluchting toen de deur open ging en hij de politie zag. De situatie is zijn slaapkamer was erbarmelijk: zijn matras en lakens waren beschimmeld, onder het bed lag een flesje met urine en het raam kon niet open, waardoor er een penetrante geur hing. De slaapkamer van zijn twee broers waren wel normaal.

“De jongen vertelde dat hij zich al heel zijn leven minderwaardig voelt. Hij werd geregeld 20 uur onafgebroken in zijn kamer opgesloten, zonder eten of drinken. Zijn raam werd dichtgeschroefd, omdat hij eens een keer langs de regenpijp naar beneden was geklommen om zijn behoefte te doen. Als hij uit zijn kamer mocht, dan moest hij stilletjes op een stoel in de keuken zitten, want hij mocht niet samen met de andere gezinsleden in de zetel zitten. Vroeger werd hij ook geslagen, maar na een melding bij het CLB was dat gestopt”, stelde de procureur vorige week op het proces.

De rechtbank kent het slachtoffer een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro toe. Een deskundige zal de schade verder begroten.

