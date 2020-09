Tot 20.000 euro subsidie voor startende handelaars: “Duwtje in de rug geven om winkel te openen” Kristof Pieters

30 september 2020

18u29 1 Zwijndrecht De voormalige dagbladhandel Johan in de Dorpsstraat in Burcht heeft een opvallende bestickering gekregen. Het gaat om een initiatief van het gemeentebestuur en het Zwinkelmanagement om leegstand te bestrijden. Met de campagne wil men de vele subsidies onder de aandacht brengen. Startende handelaars kunnen tot 20.000 euro ondersteuning krijgen.

Het handelsapparaat in Zwijndrecht en Burcht heeft het al jaren erg moeilijk om op te boksen tegen de grootstad Antwerpen en het winkelcentrum Beveren. Vooral Burcht heeft op korte tijd flinke klappen moeten incasseren. Door het overlijden van de uitbater in maart dit jaar sloot dagbladhandel Johan, de enige resterende krantenwinkel, definitief de deuren. Ook een broodjeszaak aan de overkant van de straat volgde. “Zelfs de nachtwinkel heeft het voor bekeken gehouden”, zucht schepen van lokale economie Ann Van Damme (CD&V). “Burcht heeft al niet veel winkels en als er drie sluiten op korte tijd heeft dat natuurlijk een impact. Daarom dat we hebben besloten om de vele subsidies eens onder de aandacht te brengen.”

Aandacht trekken

De gemeente en het Zwinkelmanagement kregen van de eigenaar van de winkel toestemming om de etalage te bestickeren. “We willen hiermee de aandacht trekken van mogelijke ondernemers die er aan denken om een winkel te starten”, legt Van Damme uit. “In Zwijndrecht kan men tot 20.000 euro subsidie krijgen. Voor dit maximum komt men wel enkel in aanmerking als het gaat om een starter die een leegstaande handelszaak overneemt en renoveert. De subsidies gelden bovendien uitsluitend in het kernwinkelgebied van Zwijndrecht en het zogenaamde stimuleringsgebied van Burcht. We willen immers de handelszaken zoveel mogelijk centraliseren onder de kerktoren en niet buiten de dorpscentra.”

Pakket steunmaatregelen

Het kernwinkelgebied in Zwijndrecht is de zone rond de Statiestraat. In Burcht is de stimuleringszone afgebakend langs de Pastoor Coplaan en de Dorpstraat tot aan de kerk. Wie een winkel verhuist naar één van deze twee zones kan 3.000 euro subsidie krijgen. Een nieuwe zaak is goed voor een premie van 3.500 euro en als het om een leegstaande winkel gaat komt daar nog eens 5.000 euro bij. Het renoveren van een gevel of het toegankelijker maken van een zaak kan telkens ook rekenen op 5.000 euro steun. “Het is een hele boterham en onze boodschap aan kandidaat-winkeliers is dan ook om zeker eens langs te gaan bij onze diensten om zich te informeren over het pakket aan steunmaatregelen”, zegt Van Damme.

Bestaande winkels niet vergeten

Het gemeentebestuur buigt zich intussen over een bijsturing van de subsidies. “Recent is er een evaluatie gemaakt van alle reglementen en daaruit blijkt dat we iets te weinig oog hebben voor de bestaande handelszaken”, geeft de schepen toe. “Wie al 20 jaar elke dag zijn opperste best doet om een winkel uit te baten, mag niet uit de boot vallen als het bijvoorbeeld gaat om gevelrenovatie. Dit bepaalt immers de beeldkwaliteit van een winkelstraat. Wat we hebben, moeten we ook koesteren.”