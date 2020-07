Toekomst Sporting Burcht verzekerd: gemeente koopt voetbalveld aan Kristof Pieters

16 juli 2020

16u18 0 Burcht De gemeente Zwijndrecht heeft het voetbalveld aangekocht waarop voetbalclub Sporting Burcht speelt aan het sportcomplex De Wallen. Daarmee wil het gemeentebestuur de toekomst van het sportterrein veilig stellen. Het risico bestond dat er op termijn gebouwd zou worden op deze groene bufferzone tussen woningen en industrie.

Vroeger speelde voetbalclub KVK Waaslandia op dit plein. Sinds 2004 is dit het vertrouwde terrein voor Sporting Burcht, dat met zo’n 200 jonge voetballertjes de jeugdwerking centraal zet. Maar de huurkosten voor het terrein en de kantines waren hoog en niet langer houdbaar. Bovendien ligt het terrein volgens het gewestplan deels in industriegebied, bufferzone en woongebied. Hierdoor bestond het risico dat er door een andere koper op gebouwd zou worden.

Door deze grond aan te kopen stelt de gemeente de toekomst van het sportveld en van de club veilig. De bijhorende kantines krijgen een opwaardering en worden aangepast conform de geldende veiligheidsvoorschriften.

Investeren in buitensport

Het was de eigenaar van het terrein zelf die de gemeente aanbood om het veld te kopen. Na onderhandelingen klopten beide partijen af op 365.000 euro voor het terrein, inclusief bijhorende gebouwen, met een oppervlakte van 9.237 vierkante meter. “Deze aankoop past helemaal in onze ambitie om meer in te zetten op onze infrastructuur voor sport in open lucht”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “In de vorige legislatuur lag de focus op binnensporten, met het nieuwe sportcentrum Den Draver als grootste verwezenlijking. Nu zijn dus de buitensporten aan de beurt. We investeren bijvoorbeeld nog in een nieuwe tribune op het voetbalterrein Kerkenkouter, de atletiekpiste krijgt een nieuwe toplaag en we bekijken ook nog andere buitensportterreinen.”

Masterplan Oeverstrook

Het veld sluit in het westen ook mooi aan op het gemeentelijk sportcomplex De Wallen en zal deel uitmaken van het masterplan Oeverstrook. Voor het braakliggend grasterrein tussen De Wallen en de Schelde schrijft de gemeente nog een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) uit. Bedoeling is om te bekijken hoe dit gebied optimaal kan ingevuld worden voor sport en dagrecreatie.