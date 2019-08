Tijdelijke fietsbrug over E34 vanaf maandag open voor gebruik Kristof Pieters

22 augustus 2019

10u40 0 Zwijndrecht Fietsers kunnen vanaf maandag 26 augustus gebruik maken van een nieuwe tijdelijke fietsbrug over de E34. Op die manier ontwijken ze de werf voor de Oosterweelwerken en kunnen ze veilig van en naar de Waaslandhaven fietsen.

Op 28 juni hees de aannemer van de Oosterweelwerken de tijdelijke fietsbrug over de snelweg. De voorzieningen van de fietsbrug en aansluitingen op de fietspaden langs beide kanten van de snelweg zijn intussen bijna afgewerkt. Vanaf maandag, om 5 uur ‘s morgens, wordt de brug opengesteld. Zo zullen fietsers de werf aan de E34 veilig kunnen passeren.

In de huidige situatie rijden fietsers via het fietspad langs de oprit van de E34 naar de Waaslandhaven. Vervolgens steken ze deze oprit én de Canadastraat over via het kruispunt van de Canadastraat.

Omdat Lantis nu een grote werf heeft ingericht aan de verkeerswisselaar, wil men de fietsers wegtrekken van de oprit. Dit gebeurt dus via een tijdelijke fietsbrug die in het noorden aansluit op een vrijliggend fietspad, parallel met de E34. Het fietspad langs de Keetberglaan wordt ook tijdelijk verlegd, om aan te sluiten op het tijdelijke kruispunt met de Canadastraat.

De fietsbrug over de E34 heeft een tijdelijk karakter maar zal later nog door een definitief exemplaar worden vervangen. In de definitieve situatie komt er ook nog een fietstunnel onder de Canadastraat.