Symptomen van coronavirus vastgesteld bij bewoner en personeel WZC De Regenboog Kristof Pieters

15 maart 2020

11u08 208 Zwijndrecht In het woonzorgcentrum De Regenboog in Zwijndrecht zijn extra maatregelen genomen dat er bij een bewoner en medewerkers symptomen van het coronavirus werden vastgesteld.

De familie van de betrokken bewoner werd op de hoogte gebracht. “Er is evenwel geen bevestiging via staalname”, laat de directie van De Regenboog weten. “De richtlijnen schrijven voor dat we elke bewoner met symptomen moeten verzorgen als ‘besmette persoon’. Daarom wordt de bewoner momenteel in isolatie verzorgd en er worden extra maatregelen getroffen. Meerdere medewerkers werden uit voorzorg in quarantaine geplaatst. We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen. Er is geen reden tot paniek. We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, maar ook voor familie. Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien zodat zij in contact kunnen blijven met hun naasten.”