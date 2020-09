Sporthal Den Draver is heropend maar aantal activiteiten voorlopig beperkt Kristof Pieters

04 september 2020

18u11 1 Zwijndrecht Sporthal Den Draver is deze week heropend. Scholen en sportverenigingen met regelmatige werking zijn als eerste opgestart. Deze opstart wordt geëvalueerd en bijgestuurd. Van zodra er bijkomende activiteiten veilig kunnen verlopen, mogen ook andere activiteiten zoals Multimove en turnen 50+ heropstarten.

September is naast de start van het nieuwe schooljaar ook een maand waarin heel wat sportactiviteiten opnieuw opstarten. Naar aanleiding van de vele coronamaatregelen is de inschrijving van de gemeentelijke sportlessen uitgesteld. De lessenreeks turnen 50+ en het bewegingsprogramma Multimove voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar mogen heropstarten zodra het mogelijk is.

Op vrijdagavond rijdt ook een bus naar het zwembad Lago de Meerminnen in Beveren. Het zwembad hanteert tijdens de coronaperiode aangepaste toegangsvoorwaarden. Zo kan een toegangsticket enkel nog online aangekocht worden en dit voor de volgende week. Je kan enkel voor maximum 10 personen reserveren.