Speed pedelec geflitst in zone 30 Kristof Pieters

03 juni 2019

15u37 2 Zwijndrecht De politie van Zwijndrecht heeft voor de eerste maal een fietser geflitst. Het ging om een speed pedelec die iets te snel door de zone 30 in de Fortlaan reed.

In het kader van het maandthema ‘fietsstraat’ voerde de verkeersdienst van de politie Zwijndrecht een snelheidscontrole uit in de Fortlaan waar de snelheid beperkt is tot 30 km/uur. Van de 120 gecontroleerde voertuigen reden er 26 te snel. Het snelst gemeten voertuig reed 63 km/uur. Een speed pedelec reed eveneens te snel. De politie benadrukt dat ook zij zich aan de maximum snelheid van 30 km/uur moeten houden.