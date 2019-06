Sociaal Huis verhuist naar Binnenplein, site krijgt nieuwe toekomst als Kunstacademie Kristof Pieters

24 juni 2019

16u37 1 Zwijndrecht De diensten van het Sociaal Huis zijn maandag verhuisd naar het administratief centrum op het Binnenplein. Voor de meer dan 40 personeelsleden is het een hele ommezwaai, want net als het gemeentepersoneel werken ze nu in een open kantoor. Voor de individuele afspraken zijn er wel afgesloten spreekruimtes. Het vroegere OCMW-gebouw krijgt nu een nieuwe toekomst als Kunstacademie.

Voor de samensmelting van de gemeentelijke diensten en het Sociaal Huis (het vroegere OCMW) werd het administratief centrum de voorbije maanden grondig verbouwd. Er zijn voortaan geen individuele bureaus meer, maar enkel nog flexibele werkplekken. De gemeentelijke administratie heeft het gelijkvloers al in gebruik genomen en maandag verhuisde het Sociaal Huis naar de eerste verdieping. Ze zullen die verdieping delen met de afdeling Leefomgeving. “Het gaat om de maatschappelijk werkers, de dienst schuldbemiddeling, de jurist, de psycholoog, het woonloket, de welzijnsbalie en de budgetmeter”, somt schepen Veerle Beernaert (Groen) op. “In totaal zijn het 42 personeelsleden die verhuizen. Voor hen is het een hele ommezwaai. Hier in het Sociaal Huis hadden ze een eigen bureau. Het wordt dus anders werken. Voor de burger zal het wel eenvoudiger zijn doordat er nu slechts één adres meer is voor alle publieksgerichte diensten.”

Voor de maatschappelijk werkers zijn er in het administratief centrum wel nog aparte en afgesloten gespreksruimten. Dit is nodig voor dossiers die meer privacy vereisen. Glazen wanden zorgen ervoor dat de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd blijft.

Ook de diensten ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid, lokale economie en mobiliteit verhuizen. Zij ruilen het gebouw aan de Laarstraat in voor een stek in het administratief centrum. De vestiging in de Laarstraat blijft behouden, maar enkel de technische diensten zullen daar aan de slag blijven.

Meer dan 160 inschrijvingen

Het Sociaal Huis aan Dorp Oost heeft intussen al een nieuwe bestemming gekregen, want in september zal de Kunstacademie er haar intrek nemen. Het gaat om een filiaal van de Beverse Kunstacademie dat vorig jaar van start ging in het oude gemeentehuis. “Met meer dan 160 inschrijvingen is de academie een enorm groot succes”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “Door de academie te verhuizen kan het aanbod nog verder uitgebreid worden. Het is een groot gebouw dus de mogelijkheden zijn groot. We willen er echter ook andere verenigingen die met kunst bezig zijn onderbrengen. Daarnaast zijn er vergaderlokalen die multifunctioneel ingezet kunnen worden.”

In september zal de Kunstacademie haar nieuwe werkjaar starten in de nieuwe vestiging. Houders van een Z-pas krijgen een sociaal tarief en betalen slechts de helft van het inschrijvingsgeld. Ook voor de huur van een instrument wordt voor deze doelgroep voor de helft tussengekomen.

Meer info: http://www.dekunstacademiebeveren.be/ en https://www.zwijndrecht.be/