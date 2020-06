Snelheidsbeperkingen in Lindenstraat en Schaarbeekstraat aan kruisingen met fietspaden en trage wegen Kristof Pieters

05 juni 2020

16u49 0 Zwijndrecht Het gemeentebestuur van Zwijndrecht gaat een aantal snelheidsbeperkingen invoeren in de Lindenstraat en Schaarbeekstraat ter hoogte van de kruispunten met trage wegen en fietspaden.

In de Lindenstraat, tussen de Krijgsbaan en de bebouwde kom, wordt de snelheidsbeperking teruggeschroefd van 70 naar 50 kilometer per uur. Er komt een waarschuwingsbord ‘oversteek fietsers’ op het punt waar het fietspad dat naast de E17 loopt uitkomt in de Lindenstraat.

In de Schaarbeekstraat wordt de maximaal toegelaten snelheid 30 kilometer per uur in plaats van de huidige 70 tot aan de bebouwde kom. De trage ‘Lommertewegel’ komt namelijk uit op die straat. Die vormt dan weer een aansluiting met het Dulpoezenpad en dat is een belangrijke kruising in het netwerk van trage wegen waarop de gemeente wil inzetten.