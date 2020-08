Sloop van bruggen knooppunt Antwerpen-West afgerond, verkeerswisselaar tegen vannacht terug open Kristof Pieters

16 augustus 2020

17u49 10 Zwijndrecht/Linkeroever De verkeerswisselaar Antwerpen-West zal vannacht rond 1 uur terug opgengesteld worden. De afbraakwerken van twee grote bruggen zijn afgerond. Sinds 16 uur is de verkeersomzetting gestart Hierdoor is er tijdelijk wel maar één rijstrook in elke rijrichting ter beschikking op de E17 ter hoogte van de Kennedytunnel.

De sloopwerken zijn erg vlot verlopen en de aannemer ligt zelfs iets voor op schema. De werken gingen donderdagavond van start. Met 8 hydraulische kranen, met armen tot 20 meter lang, werden de 2 bruggen over een lengte van 100 meter afgebroken. Vervolgens werd 2.000 m³ betonpuin van de site verwijderd.

De betrokken bruggen vormen de verbinding van de E17 naar de E34 en van de E34 naar de Kennedytunnel. Sinds donderdagavond is het knooppunt dicht en moet het verkeer lokaal een omleiding volgen. De verwachte verkeersellende is echter grotendeels uitgebleven. Om de hinder te beperken werkte de aannemer 4 dagen de klok rond in een 3 ploegenstelsel.

Om 16 uur is de grote verkeersomzetting van start gegaan. De aannemer sluit nu het bestaande wegennet aan op de tijdelijke bruggen en wegen. De verbinding tussen de E17 en E34 zal vannacht rond 1 uur terug opengesteld worden. Tussen de E17 en Kennedytunnel is - in beide richtingen - maar één rijstrook ter beschikking. Maandagochtend zullen er 2 x 2 rijstroken ter beschikking zijn en vanaf donderdag zijn er opnieuw 3 rijstroken in elke rijrichting. De verkeersomzettingen zijn wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Hou er dus rekening mee dat er ook maandag nog hinder kan zijn in Antwerpen-West.