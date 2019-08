Rode lichten moeten waarschuwen voor gesloten slagboom in J.B Tassynsstraat Kristof Pieters

08 augustus 2019

13u37 2 Zwijndrecht De gemeente zal twee waarschuwingslichten plaatsen aan de slagboom in de J.B. Tassynsstraat. Die moeten de zichtbaarheid van de bareel verhogen. De laatste tijd deden zich regelmatig aanrijdingen voor.

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht liet drie jaar geleden slagbomen installeren in de Jan Baptist Tassynstraat. Eerder dat jaar sloot de gemeente de straat halverwege af voor het doorgaand verkeer. Dit was een maatregel om het vele sluikverkeer tegen te gaan. Na reacties en suggesties uit de buurt werd beslist om de onderbreking buiten de spitsuren te openen. In eerste instantie werd gedacht aan verdwijnpalen maar er werd uiteindelijk gekozen voor een minder dure oplossing met slagbomen.

Regelmatig defect

De laatste tijd was de bareel regelmatig defect nadat enkele automobilisten tegen een gesloten bareel waren gebotst. De gemeente hoopt nu dat dit met de waarschuwingslichten niet meer gebeurt. De lichten zullen op rood staan als de bareel gesloten is.

Nog in de J.B. Tassynsstraat zal de gemeente de rubberen verkeersdrempel in het begin van de straat vervangen door een betonnen exemplaar. Die zorgt voor minder lawaai en dus voor minder overlast voor de buurtbewoners.

Op termijn worden ook in andere straten de rubberen snelheidsremmers vervangen door betonnen drempels.