Rode Kruis start lokale steunactie om werkingskosten te financieren Kristof Pieters

11 september 2020

16u59 1 Zwijndrecht Het Rode Kruis rekent op de steun van de inwoners van Burcht en Zwijndrecht om te kunnen blijven helpen in de buurt. Omwille van de coronamaatregelen kon de jaarlijkse stickeractie niet doorgaan. Financiële hulp is nu extra nodig. Daarom werd vandaag, vrijdag 11 september, een lokale steunactie gestart.

Normaal gezien is de jaarlijkse stickeractie de belangrijkste bron van inkomsten voor het Rode Kruis. Vorig jaar nog bracht die actie 13.000 euro op. Dit jaar konden de lokale Rode Kruisvrijwilligers voor het eerst in bijna 60 jaar geen stickers verkopen omwille van de toen geldende coronamaatregelen.

Als alternatief ging nu een lokale steunactie van Rode Kruis Burcht/Zwijndrecht van start. Dit is een campagne waarbij de organisatie om financiële steun vraagt bij de inwoners. Zo kan een deel van de verloren inkomsten goedgemaakt worden en kan de afdeling ook in de toekomst blijven helpen in de buurt. Elke euro gaat rechtstreeks naar de organisatie van EHBO-opleidingen, de aankoop van medisch materiaal, de inzet van vrijwilligers op lokale evenementen enzovoort. “Een deel van onze vrijwilligers heeft ook geholpen in de strijd tegen het coronavirus. Zo heeft onze afdeling bijvoorbeeld tientallen COVID 19-patiënten vervoerd en hebben 5 vrijwilligers geholpen in een woonzorgcentrum”, zegt voorzitter Marc Anthonis. “Door onze lokale Rode Kruisafdeling een financieel duwtje in de rug te geven investeren de inwoners eigenlijk ook in zichzelf. De kans dat iemand het Rode Kruis ooit eens nodig heeft is best groot, en dan wil je professioneel en snel geholpen kunnen worden.”