Radiozender Joe wordt dagje ‘Freya’, Zwijndrechtse verpleegkundige draait al zes weken mee op COVID-19-afdeling Kristof Pieters

06 mei 2020

09u11 2 Zwijndrecht Om de helden te eren die tijdens de coronacrisis het land draaiende houden, verandert radiozender Joe deze week elke dag van naam. Vrijdag is het ‘Freya’. Verpleegkundige Freya Kennes (50) uit Zwijndrecht werd gekozen als ambassadrice van de zorgsector. Ze werkt intussen al zes weken op de COVID-19-afdeling van het Middelheimziekenhuis in Antwerpen. “Niet alleen fysisch maar ook psychisch bijzonder zwaar”, getuigt ze.

Freya was niet altijd verpleegkundige. Het is bij haar een late roeping. Pas zes jaar geleden hing ze haar kepie als politieagente aan de haak om in de zorgsector aan de slag te gaan. “Eigenlijk heeft het wel altijd in me gezeten”, vertelt ze. “Mijn moeder was ook verpleegkundige maar ze wou niet dat ik in haar voetsporen trad omdat het zo’n zware job is. Ze is zelf echter vrij snel in een woonzorgcentrum beland nadat ze slecht uit de narcose is gekomen na een operatie. Ik heb haar vervolgens negen jaar lang intensief verzorgd in rusthuis De Regenboog. Het deed me ook beseffen dat dit mijn echte roeping was. Ik ben dan een opleiding gaan volgen via de VDAB. Het was best pittig want ik ben getrouwd en heb drie kinderen en moest de studie combineren met mijn gezin. Ik heb echter volgehouden en ben na het behalen van mijn diploma in de cardio-dagkliniek van het Middelheim terecht gekomen.”

Pauzes opsparen

Zes weken geleden volgde een nieuwe ommezwaai want door de uitbraak van het coronavirus sloot de dagkliniek de deuren en werd het personeel verdeeld onder drie COVID-19-afdelingen in het ziekenhuis. “Het is in niks te vergelijken met het werk dat ik vroeger deed. De patiënten zijn zwaar hulpbehoevend. Door de ziekte kunnen ze bijna niks meer, zelfs naar het toilet gaan is een hele inspanning. We moeten ook heel wat veiligheidsmaatregelen nemen en in zo’n beschermingspak werken is geen pretje. Als ik een patiënt heb gewassen, ben ik meestal zelf drijfnat maar dan wel van het zweet. Je moet ook altijd bijzonder geconcentreerd blijven. Er zijn heel wat procedures die gevolgd moeten worden, vooral bij het omkleden. We sparen onze pauzes op tot ’s middags omdat het voor een kleine onderbreking zoveel werk is om alle kledij te wisselen en omdat de beschermingsmiddelen nu eenmaal niet in overvloed aanwezig zijn.”

Er zijn nieuwe vriendschapsbanden ontstaan op de werkvloer maar hopelijk herken ik ze later ook nog zonder mondmaskers” Verpleegkundige Freya

Op het tandvlees

Niet alleen fysisch maar ook psychisch is het werk op de COVID-19-afdeling bijzonder zwaar. “Als een patiënt palliatief is mag er één familielid mee naar binnen om afscheid te nemen maar wat als er vijf kinderen zijn die allemaal hun moeder of vader nog willen zien? Dit zijn echte drama’s. Als verpleegkundige ben je op zo’n situaties niet voorbereid. Dat blijft aan je ribben kleven. Ik zit net als veel van mijn collega’s op het tandvlees. Nu het aantal ziekenhuisopnames eindelijk daalt, gaan we binnenkort terug één dag per week op onze oude afdeling werken. Voor ons gaat dat aanvoelen als een dag vrijaf.”

Haar vroegere collega’s mist ze na al die weken enorm hard. “Maar er zijn ook nieuwe vriendschapsbanden ontstaan. Het zal alleen niet makkelijk zijn om al die mensen nadien nog te herkennen zonder mondmasker”, lacht Freya.

Ambassadeur

Radio Joe klopte bij haar aan om ambassadrice te worden van de zorgsector. “Dat gebeurde nadat ik een verzoeknummer had aangevraagd voor mijn dochter die 16 werd en haar ‘sweet sixteen party’ in het water zag vallen. Ik kijk wel uit naar die marathonuitzending van vrijdag. Ik mocht op voorhand ook 15 platen kiezen waarvan er enkele gedraaid worden. Voor de muziek vanaf het jaar 2000 heb ik wel wat hulp gekregen van mijn kinderen.” Wie benieuwd is naar het resultaat, kan vrijdag vanaf 8 uur afstemmen op Freya.