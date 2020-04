Proximus lanceert 5G light in deel van Waaslandhaven Kristof Pieters

14 april 2020

18u37 0 Zwijndrecht/Beveren Proximus heeft als eerste operator in België een ‘5G light’-netwerk uitgerold in een 30-tal gemeenten. Ook in de Waaslandhaven, en dan meer bepaald op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht, is er dekking voor bedrijven en consumenten.

Wie vandaag op het mobiele internet surft, doet dat meestal op het 4G-netwerk, met 5G zou dat tot 100 keer sneller moeten zijn. Proximus heeft nu wel al een lightversie uitgerold van het 5G-netwerk. Daarbij maakt de telecomoperator gebruik van de bestaande infrastructuur: zowel antennes als de zogenaamde spectrumbanden. Door deze strategie toe te passen blijft alles binnen de geldende stralingsnormen. Het netwerk zoals dat nu uitgerold wordt, zal snelheden halen die tot 30% hoger liggen dan 4G.

Een abonnement op het snelle mobiele internet zal 49,99 euro per maand kosten. Om te kunnen profiteren van de extra internetsnelheid heb je wel een speciale telefoon nodig

Op het echte 5G is het nog even wachten want hiervoor zouden 5G-antennes gebruikt moeten worden. Daarvoor zijn speciale licenties van de overheid nodig en die moeten nog geveild worden onder de telecomoperatoren.