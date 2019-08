Politie vat motorrijder op slippers na korte achtervolging BJS

20u16 4 Zwijndrecht De Antwerpse politie heeft zondagmiddag een motorrijder ingerekend na een korte achtervolging. De man reed zonder helm rond en droeg slippers.

Een ploeg van het wijkteam van de Unolaan begaf zich zondagmiddag richting Linkeroever voor bijstand op het festival Ampère Open Air, toen ze op de Antwerpse Ring een motorscooter een inhaalmanoeuvre zagen uitvoeren langs de pechstrook. De man reed bovendien rond zonder helm of handschoenen en droeg slippers in plaats van schoenen.

De inspecteurs besloten de bestuurder staande te houden voor een controle. Die had daar blijkbaar geen zin in en probeerde langs de E17 en Zwijndrecht te ontsnappen. Na een korte achtervolging verloor de man de controle over het stuur ter hoogte van het Kaaiplein te Burcht. De verdachte probeerde nog te voet te vluchten, maar kon gevat worden. Hij reed rond op een onverzekerde motor en bleek geseind met een bevel tot gevangenneming. De bestuurder kreeg van de politie een lift naar de gevangenis.