Politie controleert verbod op sluipverkeer: 303 overtredingen Kristof Pieters

04 juli 2020

15u38 0 Zwijndrecht/Melsele Wie niet in Zwijndrecht woont, mag sinds 1 juni geen gebruik meer maken van een aantal sluipwegen. Op 3 strategische plaatsen op de grens van Melsele en Zwijndrecht werden verbodsborden geplaatst die aangeven dat enkel inwoners van Zwijndrecht nog toegang hebben. De politie stelde intussen al 303 overtredingen vast.

De nieuwe verbodsborden werden geplaatst in de Schaarbeekstraat, net voorbij de tweede bocht komende vanuit de Krijgsbaan, in de Lindenstraat net voorbij de KMO-zone en in de Melselestraat aan de Kleine Walstraat. Sinds het instellen van het toegangsverbod werd sinds 1 juni al verschillende controles gedaan door de politie. Er was een overgangsperiode waarbij overtreders een waarschuwing kregen maar sinds 29 juni worden ook boetes uitgedeeld. In totaal zijn er sinds 1 juni 303 overtredingen vastgesteld. Sinds 29 juni waren er ook al 12 chauffeurs die een boete van 58 euro hebben gekregen. 426 voertuigen mochten doorrijden omdat ze inwoners zijn van Zwijndrecht.

In een latere fase zullen de politiecontroles plaats maken voor geautomatiseerde ANPR-camera’s. Die registreren de nummerplaat van elk voorbijrijdend voertuig. Om de camera’s te kunnen doen werken maakt de gemeente eerst nog een ‘white list’ op van vergunninghouders. Inwoners hoeven zich hier nu nog geen zorgen over te maken. Zij zullen ruim op tijd gecontacteerd worden om zich hiervoor te registreren. Het zal dus nog wel even duren vooraleer de ANPR-camera’s echt operationeel zijn.