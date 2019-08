Politie controleert vanaf september ‘alcoholperimeter’ rond jeugdhuis Kristof Pieters

30 augustus 2019

16u00 1 Zwijndrecht Met een alcoholperimeter in het Vredespark en daarrond wil de gemeente paal en perk stellen aan de overlast in het park. Die was er vooral tijdens fuiven in het jeugdcentrum. De politie zal vanaf september controleren of de perimeter wordt nageleefd.

De jeugdraad, de lokale politie, de jeugddienst en de fuiforganisatoren zaten samen om de overlast in het park te bespreken. Bij sommige fuiven zijn veel jongeren met drank te zien tussen de nachtwinkels, de horeca en het jeugdcentrum. Het gaat soms om zeer jonge tieners.

Een alcoholperimeter is één van de maatregelen om de leefbaarheid in de omgeving van het JC Den Trechter te verbeteren. Naast deze maatregel zet het gemeentebestuur ook in op drugs- en alcoholpreventie, in samenwerking met Drugpunt Waas. Reeds eerder werd het reglement van JC Den Trechter aangepast.

Het gebied van de alcoholperimeter wordt afgebakend door Dorp West vanaf het kruispunt met de A. Van Roeyenstraat tot het kruispunt met de Polderstraat, de R. Orlentstraat vanaf Dorp West tot het kruispunt met de Kerkhofstraat, gemeentelijke parkings 1 en 2, het Geboortepark, de begraafplaats en de Boomgaard, M. Vergauwenstraat en het Vredespark.

In dit gebied wordt het verboden om alcohol op de openbare weg en in de openbare ruimte te consumeren. Dit geldt tussen 22 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens maar is niet van toepassing voor de horeca in de buurt, het terras van het jeugdhuis of bij evenementen waarvoor de burgemeester toelating geeft.

Door de invoering van de alcoholperimeter kan de politie beter optreden in geval van overlast, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de GAS-procedure. In het geval van openbare dronkenschap mag de politie ongeopende alcoholische dranken in beslag nemen. In de verdere afhandeling staat preventie centraal. Voor minderjarigen vanaf 14 jaar wordt er een verplicht bemiddelingsgesprek met de preventiedienst van Drugpunt Waas aangeboden. De leeftijdsverlaging naar 14 jaar met betrekking tot de GAS-procedure is alleen van toepassing op deze materie.

Vanaf september zal de politie controleren op het naleven van deze alcoholperimeter.