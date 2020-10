Politie controleert fietsverlichting op Hoefijzersingel Kristof Pieters

11 oktober 2020

17u40 0 Zwijndrecht De lokale politie Zwijndrecht heeft vlak voor het weekend de fietsverlichting van 29 fietsers gecontroleerd aan het kruispunt van de Hoefijzersingel en de Antwerpsesteenweg.

3 fietsers waren niet in orde: 1 had helemaal geen verlichting en kreeg een onmiddellijke inning, 1 had een defect aan de verlichting en kreeg een proces-verbaal van waarschuwing om dit in orde te brengen en de derde fietser was minder dan 16 jaar. Zijn ouders krijgen hierover een brief van de politie.

De Zwijndrechtse politie laat weten dat ze de volgende weken en maanden nog geregeld de fietsverlichting zal controleren.