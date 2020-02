Politie controleert fietsverlichting op de Kruibeeksesteenweg Kristof Pieters

07 februari 2020

17u41 3 Zwijndrecht De politie van Zwijndrecht heeft een controle gehouden op het gebruik van de fietsverlichting op de Kruibeeksesteenweg. In totaal werden 85 fietsers gecontroleerd.

Van deze 85 fietsers waren er twee niet in orde. 1 fietser had een defect aan zijn verlichting, waarvoor hij een verbaal van waarschuwing ontving. Een andere fietser had helemaal geen fietsverlichting en kreeg een boete van 58 euro.