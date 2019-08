Polderstraat krijgt volledig nieuwe riolering en wegdek Kristof Pieters

27 augustus 2019

17u21 0 Zwijndrecht De gemeente vernieuwt in het voorjaar van 2020 grondig de riolering en het wegdek van de Polderstraat. Er komt een gescheiden riolering die aansluit op de woningen en een vernieuwde rijbaan, voetpad en fietspad. Vooraleer deze ingrijpende werken kunnen starten, voert Fluvius vanaf deze week voorbereidende werken uit.

Deze voorbereidende werken gebeuren in 8 fases waarin telkens een ander deel van de straat wordt aangepakt. De aannemer start aan de N70 en werkt zo telkens van kruispunt tot kruispunt richting Vlietbos. Deze werken aan de nutsvoorzieningen zullen tot in de winterperiode blijven duren.

In een eerste fase zal het fiets- en voetpad langs de N70 richting Antwerpen onderbroken zijn tussen de Polderstraat en Scoutsdam. Voertuigen mogen daar geen fietsers inhalen, want die wijken uit naar de rijweg. Voetgangers steken de straat over. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

De omleidingen worden per fase aangepast. Het werken in fases gebeurt om de verkeershinder voor de buurt en de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

De Vlietstraat, Suikerdijkstraat en Polderstraat zijn vanaf fase 2 tijdens de werken in twee richtingen berijdbaar om de omleiding zo vlot mogelijk te doen verlopen. Op sommige plaatsen geldt er een snelheidsbeperking van 20 km/uur om de veiligheid van iedereen te garanderen. De Polderstraat en de Suikerdijkstraat blijven fietsstraten. Inhalen van fietsers is er dus verboden. De eenrichtingsknip in de Neerstraat blijft van kracht om het sluipverkeer te weren.