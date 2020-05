Polderstraat erbarmelijk hersteld na werken aan nutsleidingen Kristof Pieters

03 mei 2020

10u52 0 Zwijndrecht In voorbereiding van de heraanleg van de Polderstraat in Zwijndrecht voerden Fluvius en Waterlink al voorbereidende werken uit in de Polderstraat. De herstelling van het wegdek gebeurde echter op een wel erg belabberde manier.

N-VA-gemeenteraadslid Danny Van Hove drong in de gemeenteraadscommissie van 15 april en in de gemeenteraadszitting van 23 april al aan op dringend herstel. In deze coronatijden zijn er immers meer fietsers op de baan dan gebruikelijk. “De talrijke verzakkingen in de zone waar fietsers rijden kunnen aanleiding geven tot valpartijen”, zegt Van Hove. “Er is een dringend herstel nodig. Dit kan niet wachten tot de wegenwerken van start gaan.”

Schepen van openbare werken Bruno Byl (CD&V) ging ter plaatse al eens poolshoogte nemen en erkent de problemen. “We hebben meteen contact opgenomen met Fluvius maar die meldt dat Waterlink de laatste ingreep heeft uitgevoerd en de straat gevuld heeft met betonklinkers”, reageert de schepen. “We hebben zelf ook geconstateerd dat die herstelling bijzonder slecht is uitgevoerd. Waterlink heeft intussen gereageerd en gaat de nodige herstellingen doen. We gaan zeker druk zetten opdat dit snel zou gebeuren.”