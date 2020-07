Plaatsing tijdelijke bruggen Antwerpen-West sneller klaar dan voorzien Kristof Pieters

20 juli 2020

13u33 6 Zwijndrecht De aannemer van de Oosterweelwerken heeft de twee tijdelijke bruggen op het knooppunt Antwerpen-West in twee nachten tijd, in plaats van vier kunnen plaatsen. Hierdoor zal de snelweg vannacht en morgennacht niet meer afgesloten moeten worden en vervallen ook de geplande omleidingen.

Deze twee tijdelijke bruggen maken deel uit van het tijdelijke knooppunt dat momenteel binnen het bestaande knooppunt wordt aangelegd. Dat tijdelijke knooppunt maakt het mogelijk om alle bestaande verbindingen — ook tijdens de afbraak van het oude en de opbouw van het nieuwe knooppunt — open te houden.

Door de goede vooruitgang van de werken is de plaatsing van de tijdelijke bruggen volledig afgerond in de nacht van zondag op maandag. Een opsteker maar het leed is nog niet helemaal geleden. De grootste hinder voor het verkeer zal er zijn tussen 12 en 17 augustus want dan worden de bestaande bruggen gesloopt. Dit kan niet terwijl er verkeer onderdoor rijdt. Daarom zal er geen verkeer mogelijk zijn in die periode tussen de E17 en E34.