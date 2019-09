Personeel INEOS fietst vijftien keer rond de aarde om geld in te zamelen voor goede doel Kristof Pieters

24 september 2019

10u40 0 Zwijndrecht/Doel Meer dan 1.300 werknemers van chemiebedrijf INEOS zijn dit jaar de bedrijfsuitdaging aangegaan om de afstand van de Ronde van Frankrijk te rijden voor het goede doel. De vestigingen van Doel en Zwijndrecht namen met drie teams deel en verzamelden zo 6.000 euro voor drie lokale organisaties.

Door fietsen voor het plezier te combineren met dagelijks woon-werkverkeer, gingen werknemersteams in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, de uitdaging aan om samen hetzelfde aantal kilometers van elke etappe te fietsen dan de profrenners in de Ronde van Frankrijk. In totaal namen er 1.325 medewerkers deel. Ze legden samen de afstand van 625.387 km af, wat meer dan vijftien keer rond de aarde fietsen betekent. Als erkenning voor hun enorme inzet schonk INEOS 2.000 euro aan het plaatselijk gekozen goede doel van ieder van de 52 teams die de bedrijfsuitdaging hebben volbracht.

De INEOS vestigingen in Doel en Zwijndrecht namen deel met maar liefst drie teams. Ze mochten elk een goed doel kiezen: Beyond The Moon, PDK Plus uit Kruibeke en De Klaproos uit Kallo, alle drie lokale organisaties die zich inzetten voor zieke kinderen en mensen met een beperking.

Chris Vroman, HR directeur, is blij met de grote respons van de werknemers. “Niet alleen is er een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel maar het heeft sommige deelnemers aangemoedigd om voor het eerst in vele jaren weer te fietsen.”