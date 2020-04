Personeel H20 Invest trekt ‘Marc Van Ranst-truien’ aan als kleurrijke steunbetuiging Kristof Pieters

10 april 2020

16u44 0 Burcht/Kruibeke De bedrijvengroep H20 Invest had vandaag een ludieke en kleurrijke steunactie op de agenda staan: een heuse ‘Marc Van Ranst-truiendag’. “Om even onze gedachten te verzetten met een knipoog naar heel deze coronacrisis, lanceerde we een warme oproep onder onze collega’s om vandaag - naar het voorbeeld van viroloog Marc Van Ranst - een gekleurde V-hals trui aan te trekken”, zegt managing director Kurt Vernimmen. En met succes. Enkele tientallen collega’s, zowel diegene op kantoor als mensen die van thuis uit werken, gaven gehoor aan de oproep.

De actie is meteen ook bedoeld om vanuit de bedrijvengroep iedereen die in deze moeilijke periode toch doorzet en hard werkt een hart onder de riem te steken. “Onze boodschap is dat iedereen binnen zijn eigen domein en werkgebied dezelfde strijd voert: dat gaat van professor Van Ranst, over de zorg- en verpleegkundigen die in de zieken- en rusthuizen de patiënten verzorgen, tot de mensen op alle verschillende werkvloeren. Dus ook die bij ons op kantoor, op de productiesite of op de werven.”

Bescherming

In de strijd tegen het coronavirus, heeft het management van H2O Invest ook heel wat beschermende maatregelen genomen voor het personeel. “Collega’s van wie de dagtaak het toelaat, kunnen van thuis uit werken. Op de werkvloer werden reuzenstickers aangebracht met een extra oproep tot social distancing en er is extra bescherming voorzien zoals gelaatsmaskers en veiligheidshelmen met schermen.

Solidariteit

Met de truien actie van vrijdagochtend werd niet alleen symbolisch steun betuigd aan de mensen die dagelijks de strijd aangaan met het coronavirus. De daad werd eerder ook al bij het woord gevoegd. H2O Invest schonk vorige week namelijk 100 beschermende overalls aan het UZA.