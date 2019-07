Parkeerverbod voor vrachtwagens op Krijgsbaan Kristof Pieters

12 juli 2019

15u06 0 Zwijndrecht/Melsele Er komt een parkeerverbod voor vrachtwagens op de Krijgsbaan (N419) op de grens van Zwijndrecht en Melsele. De verbodsborden worden volgende week geplaatst.

Vanaf volgende week zullen vrachtwagens boven 7,5 ton niet meer mogen parkeren op de kasseistroken op de Krijgsbaan tussen de Melselestraat en de Lindenstraat. Deze kasseistroken dienen namelijk als uitwijkstrook voor als er een verkeersinfarct is op de Krijgsbaan.

Daarom is nu beslist om vrachtwagens van deze stroken te bannen. Dit verbod komt er in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), aangezien de Krijgsbaan een gewestweg is. Het verbod gaat in voege zodra de verkeersborden zijn geplaatst. Dat zal in de loop van komende week gebeuren.