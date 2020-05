Parkeerverbod in Statiestraat om shoppers meer ruimte te geven Kristof Pieters

08 mei 2020

16u20 3 Zwijndrecht Vanaf maandag 11 mei mogen de winkels terug hun deuren openen, al gelden er wel heel wat veiligheidsregels. Om voldoende afstand te kunnen bewaren op straat zal er in de Statiestraat op enkele plaatsen een parkeerverbod gelden vanaf maandagochtend. Zo komt er meer ruimte vrij voor voetgangers om een wachtrij te passeren. De gemeente zal deze situatie opvolgen en indien nodig bijsturen.

De heropening van de winkels komt voor veel handelaars geen dag te vroeg. Het gemeentebestuur van Zwijndrecht roept daarom op om de handelaars te steunen door te winkelen in eigen gemeente.

Shoppers moeten zich uiteraard wel aan de geldende maatregelen houden. Voordat je gaat ‘zwinkelen’ (winkelen in Zwijndrecht, nvdr.) check je best dus nog eens alle veiligheidsregels. Die zal ook in veel winkels te zien zijn op een affiche. Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel en hou het bij noodzakelijke aankopen.

De gemeente vestigt ook nog eens de aandacht op de Zwijndrechtse kadobon. Daarmee kun je in verschillende handelszaken in de gemeente inkopen doen naar keuze. Restaurants en cafés blijven wel nog minstens tot 8 juni dicht. Veel zaken werken wel met een afhaaldienst. Een overzicht van de afhaalmogelijkheden en/of thuisleveringen in de gemeente vind je op www.zwinkelen.be. Daar zie je ook bij welke lokale handelaars je online kunt bestellen, al dan niet met aangepaste openingsuren.