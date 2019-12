Park & Ride krijgt langzaam vorm: eerste van 874 houten dwarsliggers geplaatst Kristof Pieters

11 december 2019

15u46 0 Zwijndrecht Aan de Blancefloerlaan, vlak naast de R1, is de eerste houten balk gelegd van het nieuwe Park & Ride gebouw dat er momenteel wordt opgetrokken. De houten balk is de eerste van een totaal van 874 liggers die het complex een zeer kenmerkende uitstraling zullen geven. In totaal zullen er 1.500 pendelaars hun wagen kunnen achterlaten en overstappen op één van de vier tramlijnen die er passeren.

De Park & Ride op de grens van Zwijndrecht en Linkeroever vormt een essentieel onderdeel in de uitbouw van een duurzaam mobiliteitsbeleid voor Antwerpen. Ook aan Luchtbal en in Merksem wordt er werk gemaakt van een zelfde type Park & Ride. “In deze knooppunten stap je over van de auto naar de tram, bus of (deel)fiets, zodat je het laatste stuk richting Antwerpen op een duurzame manier aflegt”, zegt Annik Dirkx, woordvoerster van Lantis.

Duurzaamheid staat ook centraal in het ontwerp van het gebouw. Zo werd er gekozen voor een open constructie en een combinatie van betonnen kolommen met dragende houten liggers. “Deze 874 houten gelamelleerde liggers, goed voor een totale lengte van 13,5 km en 1.940 ton, geven het gebouw zijn unieke en kwalitatieve uitstraling”, vervolgt Dirkx. De grootste ligger weegt 2,5 ton. De balken zijn geproduceerd door Woodlam, een Belgisch bedrijf uit Marcheen-Famenne, dat voor dit project ook uitsluitend met Belgisch hout werkt.

Deze blikvanger vormt tegelijkertijd ook de belangrijkste uitdaging in de constructie. Buigzaam hout en robuust beton vormen geen logisch huwelijk. Het samengaan van beide materialen vroeg heel wat uitdagend studiewerk. “We creëerden publieke toegangspoorten tot het stadscentrum waar het, onder meer dankzij de patio’s en de daglichtinval, aangenaam vertoeven wordt,” zegt Koen Drossaert van architectenbureau HUB.

Hout is een veel duurzamer bouwmateriaal vermits het productieproces een veel kleinere CO2 uitstoot heeft. De houten liggers zijn bovendien demontabel zodat aanpassingen op termijn mogelijk zijn. Het laat ook een hogere verdiepingshoogte toe waardoor er meer daglichtinval is en ruimere zichten zijn.

Eind 2020 moet het gebouw volgens de huidige planning opgeleverd zijn. Vervolgens worden alle faciliteiten voorzien om een veilige en comfortabele overstap rondom het gebouw mogelijk te maken. Tegen het voorjaar van 2022 kunnen 1.500 bestuurders hun wagen in de nieuwe P+R parkeren. De nieuwe verbindingsweg langs de snelwegen E34 en E17 gaat dan in dienst zodat er een vlotte en rechtstreekse aansluiting is tussen deze snelwegen en het Park & Ride gebouw.

De bestaande keerlus van de tram ter hoogte van Mediahuis zal verlegd zijn naar deze zone zodat de vier tramlijnen van Linkeroever aan het gebouw halt houden.

Ook de fietsinfrastructuur rondom het gebouw wordt tegen 2022 fors uitgebreid. “Zo zijn we gestart met de bouw van een fietstunnel onder de Blancefloerlaan waardoor we een snelle en veilige aansluiting tussen de Park & Ride en het omliggende fietsnetwerk mogelijk maken”, zegt Anthony Casteels, projectdirecteur van aannemer Rinkoniên. De beton werd intussen al gegoten op een gewapende vloer. Dit wordt de vloerplaat van de fietstunnel. Van zodra de vloerplaat helemaal uitgehard is, kunnen de wanden en het tunneldak geplaatst worden.