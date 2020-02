Overlasttaks van 100 euro voor wie ritje krijgt aangeboden met politiecombi Kristof Pieters

03 februari 2020

14u35 7 Zwijndrecht De gemeente Zwijndrecht heeft beslist om voortaan een taks te heffen voor het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen, dronken personen en personen die overlast bezorgen.

Die moeten door de politie vervoerd worden naar het politiekantoor en dit verzwaart de werklast van het politiepersoneel aanzienlijk. “Andere taken kunnen daardoor in het gedrang komen terwijl de aanwezigheid van politie in de straat van het grootste belang is om het veiligheidsgevoel van de burger te ondersteunen”, klinkt het. “Het lijkt ons daarom aangewezen en billijk een deel van de veroorzaakte kosten van het vervoer van deze personen te recupereren.”

Het gaat enkel om mensen die overlast veroorzaken. De belasting is niet verschuldigd als de interventie ten aanzien van de vervoerde persoon achteraf geen grond blijkt te hebben. De belasting bedraagt 100 euro per rit en per vervoerd persoon.