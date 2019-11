Overhangende takken, luide muziek of joelende kinderen: burenbemiddelaars zoeken naar oplossing voor kleine conflicten Kristof Pieters

14 november 2019

16u17 1 Zwijndrecht De gemeente Zwijndrecht is op zoek naar vrijwilligers die willen instappen in een nieuw project rond burenbemiddeling. De burenbemiddelaars krijgen een opleiding en moeten vervolgens kleine conflicten ontmijnen. Dat gaat van klachten over blaffende honden tot overhangende takken.

In verschillende grotere steden zoals Sint-Niklaas werd al een team burenbemiddeling opgestart maar het is eerder uitzonderlijk dat ook een kleine gemeente als Zwijndrecht beroep wil doen op burenbemiddelaars. “De problematiek doet zich echter evengoed in een klein dorp als in een grote stad voor”, benadrukt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “Het hangt soms ook samen met armoede of culturele verschillen. Sommige mensen spelen graag muziek maar dat wordt dan als hinderlijk ervaren door een buur. Zelfs een verwaarloosde tuin kan aanleiding geven tot een burenruzie. Andere voorbeelden zijn hinderlijk geparkeerde wagens, spelende kinderen, blaffende honden of overhangende takken. Het is kleine ergernissen onder buren die soms escaleren tot een echt conflict. Door het inzetten van burenbemiddelaars willen we vermijden dat politie en gerecht ingeschakeld worden.”

Individueel gesprek aanknopen

Burgemeester Van de Vyver is ervaringsdeskundige want ook hij krijgt regelmatig mensen over de vloer die in onmin leven met buren. “En het helpt wel degelijk als je de mensen samen rond de tafel krijgt. Het is dan wel belangrijk dat dit snel gebeurt want als een conflict escaleert is het veel moeilijker om alle partijen te verzoenen. Cruciaal is wel dat mensen zelf de eerste stap zetten en contact opnemen met de dienst burenbemiddeling. De burenbemiddelaars zullen vervolgens eerst individueel gesprekken aanknopen met de betrokken partijen. In een tweede fase zal men dan kijken of er enige toenadering mogelijk is om samen rond de tafel te gaan zitten. Als er goede wil is van beide partijen volgt een gesprek onder leiding van de bemiddelaar. Op dat moment kan iedereen zijn verzuchtingen kwijt. Alle standpunten worden naast elkaar gelegd. Het einddoel is natuurlijk dat er een oplossing wordt gevonden en dat er afspraken worden gemaakt om het geschil te beëindigen.”

Goede luisteraars

De gemeente Zwijndrecht heeft intussen een oproep gedaan naar vrijwilligers. “We zoeken goede luisteraars met een gezonde dosis inlevingsvermogen. We voorzien zelf in een vijfdaagse opleiding en een onkostenvergoeding per prestatie. We verwachten wel een engagement van minimum één jaar en één prestatie per maand.”

Volgens Van de Vyver zijn er al verschillende geïnteresseerde kandidaten. “We hopen dan ook zo snel mogelijk van start te kunnen gaan.”

Wie interesse heeft om één van de burenbemiddelaars te worden, kan contact opnemen via burenbemiddeling@zwijndrecht.be