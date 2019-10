Exclusief voor abonnees Ouders van overleden baby met zeldzame ziekte zoeken lotgenoten: “Niemand zag iets abnormaals en plots lag Lisa levenloos in onze armen” Kristof Pieters

13 oktober 2019

12u56 12 Zwijndrecht Thuiskomen met een ogenschijnlijk kerngezonde baby en twee maand later al afscheid moeten nemen. Dit drama overkwam Naomi Sonck (25) en Stefan Tonnaer (27) uit Zwijndrecht. Uit onderzoek blijkt dat hun pasgeboren dochtertje Lisa aan de zeer zeldzame marmerbeenziekte leed. “We zijn vermoedelijk erfelijk belast maar de ziekte is zo zeldzaam dat er in ons land amper expertise is”, vertelt het koppel. Ze zoeken nu wereldwijd lotgenoten om meer te weten komen.

Het was een bijzonder zware bevalling van maar liefst 41 uur maar toen de kleine Lisa werd geboren op 21 augustus wees niks erop dat het meisje aan een bijzonder zeldzame ziekte leed. “Noch de kinderarts, noch de verpleging of wij zelf zagen iets abnormaal”, vertellen Naomi en Stefan. “Het was ons eerste kindje. We waren uiteraard in de wolken. Lisa sliep goed en weende weinig. Het enige dat we vaststelden is dat ze soms moeilijk dronk. Het duurde een hele tijd voor een flesje leeg was maar uiteindelijk raakte alles wel op.”

Als ze had kunnen verder leven in een rolstoel, blind of doof… Voor ons was geen offer te groot. Maar ze kon niet meer zelfstandig ademen en dan houdt de strijd natuurlijk op Ouders Lisa

