Opstart Infopunt Burcht uitgesteld Kristof Pieters

31 maart 2020

12u57 0 Burcht Door de coronamaatregelen zijn de gemeentelijke gebouwen en bibliotheken gesloten voor publiek en enkel open voor dringende dienstverlening. Daardoor wordt ook de opstart van het nieuwe Infopunt Burcht uitgesteld tot een latere datum, wanneer de bibliotheek terug open mag gaan.

Het nieuwe Infopunt Burcht zou normaal gezien in april van start gaan in de bibliotheek van Burcht. De bibmedewerkers zullen dan ook instaan voor andere diensten. Men kan er bijvoorbeeld terecht met meldingen over sluikstorten, overlast en onkruid, het afgeven van een betalingsbewijs van een lijnabonnement voor 65-plussers of voor de aankoop van vuilzakken. Ook zullen de medewerkers inwoners bijstaan als er vragen zijn over de dienstverlening, om een afspraak te maken of voor een doorverwijzing naar de juiste contactpersoon. In het infopunt zal er wel geen snelbalie zijn voor het afhalen van documenten, reispas of eID.

