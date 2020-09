Oprit Zwijndrecht sluit definitief op 2 oktober: E17 richting Antwerpen oprijden via keerbrug Kristof Pieters

29 september 2020

11u06 0 Zwijndrecht Inwoners van Zwijndrecht moeten vanaf vrijdagavond de keerbrug gebruiken om de E17 richting Antwerpen op te rijden. De huidige oprit wordt vanaf 21 uur afgesloten en dat is definitief.

In het kader van de Oosterweelwerken Linkeroever/Zwijndrecht worden de op- en afritten in Zwijndrecht volledig opnieuw aangelegd. In de nieuwe situatie kan je enkel van en naar Gent de snelweg op- en afrijden. De afrit komende van de Kennedytunnel sloot al definitief in het weekend van 17-19 juli. Vanaf 2 oktober om 21 uur sluit ook de oprit richting Antwerpen definitief.

De omleiding voor de afgesloten oprit loopt - net zoals voor de reeds afgesloten afrit - via de E17 en de keerbrug in Kruibeke. Concreet: om vanuit Zwijndrecht/Burcht naar de Kennedytunnel te rijden, neem je eerst de oprit richting Gent en maak je vervolgens via de keerbrug in Kruibeke rechtsomkeer. Aan Antwerpen-West ga je via de twee linkse rijstroken naar de Kennedytunnel.

Sinds 18 september is de nieuwe oprit in Zwijndrecht, richting Gent, in gebruik. Ook op- en afrit 6 Linkeroever zijn beschikbaar.

De situatie aan de op- en afritten van Zwijndrecht blijven nu stabiel tot het najaar van 2021. Vanaf 2025 wordt verkeer van en naar de Kennedytunnel via de nieuwe verbindingsweg naar de nieuwe op- en afrit 6 Linkeroever ter hoogte van Antwerpen-West geleid.

Ook het uitzicht van het complex wijzigt. De huidige boogvormige op- en afrit ten zuiden van de E17 wordt vervangen door een compacte afrit die via een nieuwe brug over de Pastoor Coplaan aansluit op de Hoefijzersingel. Een tunnel onder de E17 verbindt de Hoefijzersingel met de nieuwe verbindingsweg aan de overkant van de snelweg.

