Opnieuw markt in Zwijndrecht en Burcht maar braderijen zijn afgelast Kristof Pieters

15 mei 2020

15u45 0 Zwijndrecht De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de markten onder bepaalde voorwaarden terug mogen plaatsvinden. De markt van Zwijndrecht ging vandaag al van start en de markt van Burcht volgt maandag.

Normaal mochten de markten pas vanaf 18 mei terug starten maar in Zwijndrecht vond de wekelijkse markt vandaag al plaats op de parking aan het sportcentrum. Het college nam die beslissing omdat het maar over twee kramen gaat die ver genoeg uit elkaar kunnen staan. Sinds deze week zijn individuele kramen bovendien al toegelaten. Op de markt op het Kerkplein in Burcht kan men vanaf 18 mei terug elke maandag inkopen doen.

De vzw Zwinkelmanagement liet eerder weten dat de braderij op 14 juni afgelast is door het coronavirus. Intussen beslisten zij dat de braderij niet zal verplaatst worden naar een nieuwe datum. Ook de Sinksenkermis van 30 mei tot 1 juni en de Grote kermis van 13 tot 17 juni gaan niet door. De Nationale Veiligheidsraad heeft immers alle culturele, sportieve, toeristisch en recreatieve evenementen verboden tot en met 30 juni.