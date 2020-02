Oplichters maken valse Facebookpagina aan van Cinema4You om bankgegevens te ontfutselen van klanten: “Fraude is gelukkig snel ontdekt” Kristof Pieters

21 februari 2020

14u59 3 Burcht Cinema4You uit Burcht is slachtoffer geworden van oplichters. Die maakten een valse Facebookpagina aan van de bioscoop met een wedstrijd voor gratis tickets. De ‘winnaars’ werd vervolgens gevraagd om hun bankgegevens over te maken. Ook elders in Vlaanderen sloegen de oplichters al toe bij kleine bioscopen.

Zaakvoerder Tommy Pasteels kwam de oplichting op het spoor toen klanten informeerden naar een wedstrijd voor gratis bioscooptickets. “Ik viel uit de lucht maar heb me eerst even geïnformeerd bij mijn partner, want in het verleden hebben we wel eens zo’n wedstrijd gedaan. Zij wist echter ook van niks. We zijn de zaak toen gaan uitvlooien en al snel stelden we vast dat er een vals Facebookaccount was aangemaakt. Die zag er exact hetzelfde uit als de onze, met dat verschil dat onze pagina meer dan vierduizend likes heeft en de valse een zestigtal.” Cinema4You verspreidde meteen zelf een bericht om mensen te waarschuwen. “Kort daarna hebben de oplichters de pagina offline gehaald.”

Kwaad geschied

Het kwaad was jammer genoeg al geschied want enkele mensen werden slachtoffer van de oplichting. Andere ‘winnaars’ roken gelukkig tijdig onraad. Nadia Buskens was één van hen. “Ik kreeg bericht dat ik gewonnen had maar moest 1,5 euro verzendingskosten betalen. Toen ik de kleine lettertjes begon te lezen, zag ik dat ik zou vasthangen aan een of ander abonnement.” Ook Johan Van Raemdonck kreeg bericht dat hij 2 tickets had gewonnen. “Ik moest wel nog 2 euro verzendkosten betalen. De transactie lukte echter niet. Ik heb wel mijn rekeningnummer ingegeven en het enkele keren geprobeerd.” Enkele mensen deden hetzelfde en lieten intussen hun rekeningnummer blokkeren.

Klein bedrag betalen

Uit gelijkaardige gevallen in Vlaanderen blijkt dat de oplichters meestal vragen om een klein bedrag te betalen waarna er later plots veel grotere bedragen van de rekening verdwijnen. Cinema4You is immers geen alleenstaand geval. De bende viseert specifiek kleinere dorpsbioscopen. In oktober vorig jaar werd Cinéstar in Waregem slachtoffer. Ook toen werd een wedstrijd georganiseerd voor tickets en gevraagd een klein bedrag te betalen via een link. Wie op de link klikte, riskeerde echter een veel groter bedrag te verliezen. Deze week werd ook cinema Central uit Ninove slachtoffer van de oplichters. De uitbater diende klacht in bij de politie.

Tommy Pasteels van Cinema4You is flink geschrokken van de fraude en nu meer dan ooit op zijn hoede. “Gelukkig was het niet onze eigen account die gehackt was, want dan waren de gevolgen veel erger geweest. Ook dit is natuurlijk heel erg vervelend. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken. Je hoort natuurlijk dagelijks over ‘phishing’ en oplichting via internet maar meestal gebruiken de daders bekende namen zoals die van banken. Ik had nooit gedacht dat ze ook een kleine cinema als de onze zouden viseren.”

Voor wie mocht twijfelen. Via deze link komt men op de enige echte Facebookpagina van Cinema4You terecht.