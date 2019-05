Opgelet! tijdelijke trajectcontrole op E17 richting Gent ter hoogte van Oosterweelwerken Kristof Pieters

22 mei 2019

17u58 138 Zwijndrecht Op de autosnelweg E17 is het opletten voor wie de werf van de Oosterweelwerken passeert. Het Agentschap Wegen & Verkeer heeft namelijk een tijdelijke trajectcontrole geïnstalleerd in de rijrichting van Gent.

Bestuurders die komende van Antwerpen via de E17 in de richting van Gent rijden, letten maar beter goed op hun snelheid. De tijdelijke trajectcontrole werd geplaatst tussen het begin en het einde van de werkzaamheden die plaatsvinden op de middenberm tussen het knooppunt Antwerpen-West en Kruibeke. Er geldt in de werfzone een snelheidsbeperking van 70 km/u en het verkeer beschikt er over drie versmalde rijstroken. Met de trajectcontrole wil men de verkeersveiligheid verhogen. Niet alleen voor de bestuurders zelf maar ook voor de arbeiders die de werken uitvoeren.

Deze fase van de Oosterweelwerken richting Gent duurt nog tot 5 juli. Daarna volgt de andere rijrichting tot augustus.