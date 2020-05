Oosterweelwerken E17 jaar vroeger klaar dankzij coronacrisis: “Optimaal gebruik gemaakt van verkeersluwe periode” Kristof Pieters

19 mei 2020

11u39 30 Zwijndrecht/Kruibeke/Melsele De aannemer van de Oosterweelwerken zal dankzij de coronacrisis maar liefst één jaar tijdswinst boeken. Omdat de verkeersdrukte op de E17 veel lager is dan normaal, konden de werken vervroegd starten. Vandaag werd de laatste laag fluisterasfalt aangebracht in de rijrichting van Gent. Vanaf volgende week neemt de aannemer al de andere rijrichting onder handen. Die werf stond normaal gezien pas voor de zomer van 2021 ingepland.

De uitbraak van het coronavirus bracht vooral heel wat ellende teweeg, maar hier en daar zijn er dus ook voordelen. De voorbije weken kregen de rijbanen van de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke, in de rijrichting Gent, een nieuw wegdek inclusief nieuwe fundering. De werken gingen van start op 20 april. Dat was vroeger dan gepland, door de coronacrisis is er dan ook een pak minder verkeer op de baan. Hierdoor kon de aannemer zijn werfzone ook groter maken en werd alle verkeer op twee rijstroken gebracht in elke rijrichting. “Dankzij die ingreep konden we de hele snelwegbaan richting Gent inrichten als werfzone, wat veiliger en ook efficiënter werkt”, zegt Anthony Casteels, projectdirecteur bij Rinkoniên.

Ook het mooie weer van de voorbije weken was een troef. Een week eerder dan gepland werd vandaag de laatste asfaltlaag aangebracht. Dit gebeurde in het bijzijn van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Ook zij is in haar nopjes met de vlotte vooruitgang van de werken. “Deze verkeersarme periode brengt heel wat voordelen met zich mee voor de wegenwerken”, reageert ze. “Er zijn werken die sneller uitgevoerd konden worden en zelfs vervroegd. De werken aan de E17 zijn hier een mooi voorbeeld van. De eerste fase is vroeger klaar dan gepland en we kunnen zelfs een tijdswinst van één jaar bekomen door fase 2 van de werken te starten. Een win-win voor iedereen, zeker voor de omwonenden, maar ook voor automobilisten.”

Tweede fase jaar vervroegd

Die tweede fase van de heraanleg van de E17 stond normaal gezien pas gepland voor de zomer van volgend jaar. Aannemer Rinkoniên zal de werken nu echter aansluitend uitvoeren. “Vanaf 25 mei beginnen we eraan”, vult projectdirecteur Casteels aan. “We willen optimaal gebruik blijven maken van de verkeersluwe periode en laten nu beide werven naadloos op elkaar aansluiten, zodat we op de E17 een jaar vroeger dan voorzien klaar zullen zijn.”

Geluidsarm wegdek

Vandaag krijgt het wegdek langs de noordzijde van de E17 zijn laatste asfaltlaag: een toplaag van 3 cm in fijn asfalt. “Dat is een belangrijke mijlpaal ”, licht Roland van Driel, projectdirecteur bij Lantis toe. “Het is namelijk het eerste stukje snelweg dat we binnen de Oosterweelwerken voorzien van een geluidsarm wegdek. Dat zal, in combinatie met een verlaging van de maximumsnelheid en de plaatsing van geluidsschermen en -bermen naast de snelweg, voor een halvering van het omgevingslawaai zorgen en voor een forse verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden.”

Eind dit jaar klaar

Het wegdek moet nu eerst nog afkoelen. Vanaf woensdagavond volgt de verkeersomzetting. Op maandagochtend start de aannemer met de vernieuwing van de rijbanen richting Antwerpen. “In het najaar plaatsen we vervolgens de nieuwe portieken over de snelweg en verrijzen de eerste geluidsschermen langs de noordzijde van de E17”, vervolgt projectdirecteur Anthony Casteels. “Dat betekent dat we eind dit jaar deze werf op de E17 kunnen afronden.”

Oprit Kruibeke en Zwijndrecht dicht

Vanaf woensdagavond 20 mei starten de voorbereidingen en gaat de snelweg richting Antwerpen dicht voor alle verkeer. Beide rijrichtingen rijden dan op de noordelijke rijbanen op 2 x 2 versmalde rijstroken. Als gevolg daarvan is de oprit in Kruibeke voor verkeer komende vanuit Gent afgesloten. In Zwijndrecht is de afrit voor verkeer komende vanuit Gent en de oprit voor verkeer richting Gent dicht. Plaatselijke omleidingen worden voorzien. Vanaf maandagochtend 25 mei tot eind juli wordt het wegdek en de fundering van de zuidelijke rijbanen van de E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht vernieuwd.