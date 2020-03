Oosterweelwerf stilgelegd: “Oost-Europese arbeiders willen naar huis nu het nog mogelijk is” Kristof Pieters

24 maart 2020

11u59 0 Zwijndrecht/Beveren De werken aan de Oosterweelverbinding zijn voorlopig stilgelegd. Dat bevestigt bouwheer Lantis. “De sociale afstand behouden op een werf blijkt erg moeilijk in de praktijk en bovendien wilden veel van onze Oost-Europese arbeiders naar huis nu het nog mogelijk is”, zegt woordvoerster Annik Dirkx.

Ook de grootste werf van het land is nu dus geveld door het coronavirus. De werken vinden weliswaar zo goed als overal in openlucht plaats maar de regels van sociale afstand bleken in de praktijk moeilijk waar te maken. “Het gaat dan vooral om de bekistingswerken en het ijzervlechten”, zegt Annik Dirkx, woordvoerster bij Lantis. “Bij dit soort werk is het onhaalbaar om een afstand van anderhalve meter te houden van elkaar. We zijn echter net in een fase beland waarbij er veel betonnen constructies gebouwd gingen worden. Daarom is vorige week donderdag al beslist om de werken af te bouwen. Intussen ligt alles stil. Een bijkomend probleem is dat veel van onze arbeiders geen Belgische nationaliteit hebben. Het gaat dan vooral om Oost-Europese arbeiders. Zij zijn natuurlijk ook ongerust en willen in deze crisis het liefst dicht bij hun familie zijn. Ze gaven aan naar huis te willen keren nu het nog mogelijk is. Ze vrezen dat dit binnenkort misschien niet meer kan als de coronaregels verscherpt zouden worden.”

Lantis heeft om al die redenen beslist om de werkzaamheden op te schorten. “We hebben er afgelopen week wel voor gezorgd dat de werf veilig werd achtergelaten. Bovendien wordt er dagelijks een rondgang gedaan”, vult Dirkx aan. Officieel liggen de werken al zeker stil tot 5 april, de einddatum van de federale coronamaatregelen. De kans is echter klein dat de werf dan al meteen heropgestart kan worden.”

Ook werven AWV stil

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft alle wegenwerken voor onbepaalde tijd opgeschort. Dringende werken zoals bruginspecties en acute herstellingen aan het wegdek worden nog wel uitgevoerd.

Momenteel wordt er in onze regio gewerkt aan twee viaducten over de E17. Op de verkeerswisselaar van Haasdonk/Bazel waren de werken al vergevorderd. Daar is een asverschuiving aangelegd. De werken zouden normaal eind deze week beëindigd zijn maar ook hier is de werf voor onbepaalde tijd stilgelegd. “We hebben de aannemer uiteraard wel opdracht gegeven om alles veilig achter te laten en ook onze eigen toezichters houden een oogje in het zeil”, zegt woordvoerster Sylvie Syryn.

Half afgewerkte verkeerslichten

Op het viaduct van de verkeerswisselaar van Melsele/Kruibeke zijn ook werken aan de gang. Hier was men bezig met het plaatsen van verkeerslichten. Het gaat om een gezamenlijke opdracht van Lantis en AWV. “De lichten zijn nodig voor een vlottere doorstroming en om een terugslag van het verkeer te vermijden op de snelweg”, legt Annik Dirkx uit. “De palen zijn intussen geplaatst en normaal zouden de verkeerslichten eind deze maand in werking moeten zijn. Door de coronacrisis is die timing echter onzeker maar tegelijk is de urgentie natuurlijk ook verdwenen nu er veel minder verkeer op de baan is.”