Nieuwe Park & Ride krijgt 32 oplaadpalen voor elektrische wagens Kristof Pieters

26 juni 2020

11u51 0 Zwijndrecht De nieuwe Park & Rides op de grens van Zwijndrecht en Linkeroever zal uitgerust worden met maar liefst 32 oplaadpunten voor elektrische wagens. Dat heeft Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, bekend gemaakt. In totaal komen er rond Antwerpen op korte termijn 71 laadpunten bij. Dat aantal kan in een tweede fase uitbreiden naar 254 oplaadpunten.

“Bijdragen aan een duurzame mobiliteit is niet alleen ervoor zorgen dat mensen de laatste kilometers naar de stad op een milieuvriendelijke manier afleggen, maar ook de uitbreiding van een groener wagenpark mee stimuleren”, zegt Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis. “Door laadpalen in de nieuwe Park & Rides te installeren, spelen we in op de groeiende behoefte aan oplaadmogelijkheden. Bovendien creëren we zo weer een extra argument om je wagen aan de rand van de stad te stallen.”

De leverancier voor de laadpalen wordt gezocht aan de hand van een Europese aanbesteding, die eerder deze week werd gepubliceerd. Naast deze opdracht gaat Lantis ook nog op zoek naar een partner die de drie Park & Ride gebouwen rond Antwerpen zal uitrusten met systemen voor toegangscontrole, ticketing en camerabewaking.

Voor P+R Linkeroever zijn er 32 oplaadpunten, voor P+R Luchtbal 21 en voor P+R Merksem 18. Naargelang de bezettingsgraad van de oplaadpunten kan dit in een tweede fase uitgebreid worden naar maximaal 254 oplaadpunten verdeeld over de verschillende Park & Rides. In het voorjaar van 2021 gaat P+R Luchtbal open, P+R Merksem volgt in de zomer. Op P+R Linkeroever is het nog iets langer wachten. Daar kan je vanaf begin 2022 je wagen stallen.

De werken aan het parkeergebouw schieten wel goed op. De aannemer zit nu aan de tweede van de in totaal vijf verdiepingen.