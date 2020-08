Nieuwe fase van werken Blancefloerlaan: werf verschuift naar zuidkant Kristof Pieters

25 augustus 2020

Zwijndrecht De werken op de Blancefloerlaan zijn een volgende fase ingegaan. De werfzone is verschoven naar de zuidkant. Zo kan de aannemer daar starten met de bouw van de toekomstige fietstunnel onder de Blancefloerlaan. Ook de spoorwerken wisselen van kant.

Sinds maandag rijden fietsers in beide richtingen grotendeels over het nieuw aangelegde fietspad aan de noordzijde. De oversteekplaatsen bevinden zich aan Verbrandendijk en Mediahuis.

Eind augustus verschuift het autoverkeer na de rotonde over een tijdelijke rijbaan richting Linkeroever. In de rijrichting van Zwijndrecht verandert er niets. Bestemmingsverkeer naar de Dwarslaan blijft omrijden via Mediahuis.

Het tramverkeer wordt midden september verplaatst naar het enkelspoor aan de noordkant. De halte Schepvreugde blijft buiten dienst.

Nachtwerken en mogelijke geluidshinder

De eerste week van september trilt de aannemer damwanden in gedurende enkele nachten. Deze werken kunnen geluidshinder veroorzaken. Vanaf 22 september worden er gelijkaardige werken uitgevoerd.

Vanaf 9 september rijdt de tram kort terug op dubbel spoor en past de aannemer ‘s nachts de spoorwissels aan. Deze aanpassingen kunnen enkel worden uitgevoerd bij de buitendienststelling van het tramverkeer. Daarna gaat het tramverkeer terug over één enkel spoor op de noordkant.

Vanaf de nacht van 15 op 16 september worden de zuidelijke tramsporen opgebroken. De aannemer zal deze opbraak uitvoeren in dubbele shiften, waardoor er tussen 5 en 23 uur mogelijks geluidshinder kan optreden.