Nieuwe fase van Oosterweelwerken: hinder tijdens weekend van 5 tot 7 juli Kristof Pieters

03 juli 2019

18u36 4 Zwijndrecht/Melsele/Kruibeke Rinkoniên, de aannemer van de Oosterweelwerken op Linkeroever, start een nieuwe fase in de werkzaamheden op de E17. In de richting van Gent verhuist de werf opnieuw naar de zijberm. Tijdens het weekend van 5 tot 7 juli wordt de signalisatie verplaatst en de belijning aangepast. De pechstroken worden voorzien van een afscheiding. Deze werken zullen hinder veroorzaken.

Vanaf 8 juli tot de zomer van 2020 werkt de aannemer nu verder aan de funderingen voor de 8 meter hoge geluidsschermen tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Die moeten – samen met andere maatregelen – zorgen voor een geluidsreductie van 10 decibel in Zwijndrecht, een halvering van de geluidsoverlast.

De nieuwe fase gaat in vanaf 7 juli en zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen. Concreet moet vanaf zondag 7 juli om 10 uur rhet verkeer richting Gent over 4 versmalde rijstroken rijden aan verminderde snelheid (70km/u). De pechstroken zijn ingenomen door de werf, er worden pechhavens voorzien. Deze situatie duurt tot de zomer van 2020. In de richting van Antwerpen duren de werken aan de middenberm nog tot eind augustus. De aannemer vernieuwt er sinds midden mei de middenberm en plaatst tijdelijke portieken voor verkeerssignalisatie tijdens de werken. Daarna is de weg richting Antwerpen volledig vrij tot voorjaar 2020. Dan starten ook daar opnieuw werken aan de zijberm tot zomer 2020.

Tijdens de fasewissel zullen enkele op- en afritten tijdelijk worden afgesloten:

• Oprit Zwijndrecht richting Gent op vrijdag 5 juli 21 uur tot zaterdag 6 juli 4 uur en van zaterdag 6 juli 6 uur tot zondag 7 juli 3 uur

• Afrit Zwijndrecht vanuit Antwerpen op zaterdag 6 juli van 1 uur tot 4 uur en van 21 uur tot zondag 7 juli 3 uur

• Oprit Kruibeke richting Gent op vrijdag 5 juli van 3 uur tot 5 uur en op zaterdag 6 juli van 4 uur tot 6 uur

• Afrit Kruibeke vanuit Antwerpen op zaterdag 6 juli van 4 uur tot 6 uur en op zondag 7 juli van 3 uur tot 6 uur

Het verkeer rijdt om via op- en afrittencomplex Kruibeke of Zwijndrecht en de Pastoor Coplaan, Statiestraat, N70 en de Krijgsbaan of omgekeerd.

Vlak voor de fasewissel, in de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 juli tussen 3 uur en 5 uur sluit de aannemer ook de oprit Kruibeke richting Gent af om de afscheidingen die er nu staan, weg te nemen. Verkeer rijdt om via oprit Kruibeke richting Antwerpen en keert om via op- en afrittencomplex Zwijndrecht.