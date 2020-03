Niet alle personeel in woonzorgcentra draagt mondmaskers en handschoenen: “We moeten onze middelen spaarzaam en efficiënt inzetten” Kristof Pieters

27 maart 2020

17u19 4 Zwijndrecht/Beveren Het zal heel wat mensen wellicht verbazen maar in heel wat woonzorgcentra dragen lang niet alle zorgkundigen mondmaskers of handschoenen. Daarover is ongerustheid ontstaan bij familie van bewoners en personeel. De directies benadrukken dat ze de richtlijnen volgen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Woordvoerder Joris Moonens bevestigt dit. “We weten niet hoe lang deze crisis nog gaat aanhouden en we moeten onze middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.”

Op onze redactie kwamen de voorbije dagen heel wat mails binnen van ongeruste familieleden van zowel bewoners als personeel van woonzorgcentra in de regio. Ze begrijpen niet waarom niet alle medewerkers kunnen beschikken over mondmaskers en handschoenen. In Zwijndrecht stapte iemand zelfs naar de politie. “Mijn dochter heeft haar vader al drie weken niet meer zien. De partner van mijn ex-man werkt in woonzorgcentrum De Regenboog en dit zonder enige bescherming. Ik begrijp niet dat men zowel het personeel als de bewoners zoveel risico laat lopen.” Ook in woonzorgcentrum De Notelaar in Beveren maken familieleden zich ongerust. “Als men een vermoeden heeft dat iemand met corona besmet is, worden er maatregelen genomen. Volgens mij ben je dan echter wel te laat”, laat een bezorgd familielid weten.

Bij De Regenboog werd vrijdag beslist om alsnog iedereen te voorzien van persoonlijk beschermingsmateriaal. “We doen dit vooral om de ongerustheid weg te nemen maar uiteraard ook om de veiligheid te garanderen”, zegt Chris Rogier, directeur van wzc De Regenboog. “Tot nog toe droegen niet alle medewerkers mondmaskers en handschoenen. We volgden hiermee gewoon de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Er is voorlopig nog geen gebrek aan beschermingsmateriaal maar we wilden vooral mogelijke tekorten vermijden door ze efficiënt in te zetten. Bovendien jaagt het dragen van mondmaskers bejaarden nodeloos schrik aan. Tot nog toe is er bij ons gelukkig geen enkel geval van besmetting. Als er symptomen zijn, krijgt een bewoner kamerarrest of wordt die in isolatie geplaatst. Uiteraard werd dan wel de nodige bescherming voorzien voor de zorgkundigen. In alle andere gevallen proberen we het leven hier zo normaal mogelijk te laten verlopen.”

Bij De Notelaar klinkt hetzelfde verhaal. “We werken in alle woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland op dezelfde manier”, zegt schepen Dirk Van Esbroeck. “We hebben momenteel voldoende in voorraad maar niet zoveel dat we er kwistig mee moeten omgaan. De rusthuizen zijn momenteel afgesloten cocons. Het personeel beseft goed genoeg hoe belangrijk het is om vooral aandacht te hebben voor handhygiëne om te voorkomen dat het virus binnensluipt.”

Joris Moonens, woordvoerder bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevestigt dat deze richtlijnen werden gegeven. “In een ideale wereld zou alle personeel over mondmaskers en handschoenen beschikken maar we kunnen niet in de toekomst kijken en moeten dus spaarzaam omspringen met de middelen. Zeker bij ondersteunend personeel dat instaat voor het poetsen of eten maken, is er geen nood. Veel aandacht hebben voor een goede hygiëne blijft de grootste opdracht. Uiteraard is dit enkel een richtlijn. Elk woonzorgcentrum kan dat vrij invullen. We beseffen ook dat er ongerustheid is bij personeel. Als men uitval van medewerkers kan vermijden door ze te voorzien van mondmaskers, gaan we dit dus ook niet verbieden. Maar ons advies blijft toch om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Er is al schaarste en dan kan men beter enige voorraad hebben voor het moment dat de middelen echt broodnodig zijn.”