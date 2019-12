Na tunneldosering ook verkeersdosering op N70, vrijstelling voor inwoners door nummerplaatherkenning Kristof Pieters

04 december 2019

16u34 0 Zwijndrecht Het gemeentebestuur van Zwijndrecht plant ingrijpende maatregelen om doorgaand verkeer te weren uit het dorpscentrum. Het verkeer op de N70 zal gedoseerd worden via intelligente verkeerslichten. Tegelijk worden sluipwegen ontoegankelijk. Voor inwoners komt er een vrijstelling via nummerplaatherkenning.

Het systeem van de verkeersdosering op de N70 is enigszins te vergelijken met de tunneldosering die deze week werd ingevoerd in de Beverentunnel. In dit geval wil men de file niet uit de tunnel maar wel uit het dorpscentrum houden. “Zowel voor onze eigen inwoners als voor het openbaar vervoer is de N70 een belangrijke verkeersader”, legt burgemeester André Van de Vyver (Groen) uit. “We hebben er geen probleem mee dat mensen van Kruibeke of Beveren door Zwijndrecht rijden om mosselen te gaan eten op Sint-Anneke. Het is wel een probleem als men dit doet om de Kennedy- of Waaslandtunnel te bereiken. Het zorgt er namelijk voor dat onze eigen inwoners zich steeds moeilijker kunnen verplaatsen in het dorp. Om te vermijden dat chauffeurs de drukte op de E34 en E17 ontlopen en zo op hun beurt voor een file zorgen op de N70, zal een intelligente sturing van verkeerslichten ervoor zorgen dat vanaf de grens met Melsele minder auto’s worden doorgelaten. Ook in de nadere richting wordt zo’n dosering mogelijk gemaakt. Zo blijft de N70 bruikbaar voor verplaatsingen in Zwijndrecht.”

Om te vermijden dat het verkeer zich vervolgens een weg zoekt via aanpalende straten komen er ANPR-camera’s in de Melselestraat, Schaarbeekstraat en Lindenstraat. “De Melselestraat heeft nu al veel sluipverkeer en door de dosering op de N70 zou dit nog erger worden. Ook in de Lindenstraat en de Schaarbeekstraat dreigt veel overlast. Daarom zullen deze straten vanuit de Krijgsbaan enkel nog toegankelijk zijn voor inwoners van Zwijndrecht.”

Doorgaand verkeer krijgt dus geen toegang meer. ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning zullen dit bewaken. Vanuit de andere richting blijven de straten toegankelijk zoals nu. Voor inwoners wordt echter een uitzondering gemaakt. “Die beschouwen we steeds als lokaal verkeer. Omdat we niet over de gegevens van de nummerplaten beschikken en omdat veel mensen ook met bedrijfswagens rijden die niet op hun eigen naam zijn ingeschreven, zullen we met een zogenaamde witte lijst werken. Iedereen die in Zwijndrecht gedomicilieerd is, zal zijn of haar nummerplaat kunnen doorgeven. Wanneer hun auto dan wordt opgemerkt in de Melselestraat, Schaarbeekstraat of Lindenstraat krijgen ze geen boete. Tenzij ze te snel rijden natuurlijk.” Het uitrollen van het systeem met de nummerplaatherkenning zal wel nog even op zich laten wachten. In de eerste fase zal de politie dus vooral gerichte controles uitvoeren.

Het Zwijndrechtse gemeentebestuur benadrukt dat wie in Zwijndrecht zijn bestemming heeft, niet beschouwd wordt als sluipverkeer. “Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die op bezoek komen of hier inkopen doen.”

Een andere maatregel is trajectcontrole. Nu al is er zo’n strook actief op de Krijgsbaan. In een latere fase komt er ook trajectcontrole op de N70 in de dorpskom, waar een zone 30 van kracht is, en in Burcht op het traject Heirbaan-Dorpsstraat.