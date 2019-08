N-VA vraagt verlenging openbaar onderzoek

voor wegenwerken Polderstraat Kristof Pieters

13 augustus 2019

16u22 4 Zwijndrecht In voorbereiding van de reeds lang geplande wegen- en rioleringswerken startte het gemeentebestuur van Zwijndrecht het openbaar onderzoek waarbinnen de inwoners eventuele bezwaren kunnen indienen. Oppositiepartij N-VA stoort zich echter aan de timing in volle vakantieperiode.

Het openbaar onderzoek loopt van 16 juli tot en met 14 augustus. “Dus in praktijk in volle vakantieperiode”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Danny Van Hove. “Dit is totaal ongepast, in het verleden werd steeds en terecht het principe gehanteerd om tijdens de zomervakantie geen openbare onderzoeken te voeren omdat tijdens deze periode er vele betrokkenen met vakantie zijn en net omwille van de vakantieperiode minder aandacht besteden aan dergelijke berichten. We vinden het ongehoord dat men zich niet houdt aan deze afspraak voor een eigen project.”

N-VA vraagt dan ook het openbaar onderzoek te verlengen tot 15 september.