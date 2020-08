Mondmasker verplicht aan de schoolpoort Kristof Pieters

27 augustus 2020

15u13 1 Zwijndrecht Vanaf 1 september gaan de scholen opnieuw open. Omdat dit een drukke plaats is en anderhalve meter niet kan worden gegarandeerd, heeft de burgemeester besloten dat het verplicht is om aan de schoolpoort een mondmasker te dragen. Ook bij Kobbe en Kozze draag je een mondmasker.

De verplichting geldt voor iedereen boven de 12 jaar die aan de schoolpoort kinderen komt brengen of ophalen. Bij de kinderopvanginitiatieven was deze verplichting al langer geldig. Het is ook nodig om een mondmasker te dragen als je je kind brengt of ophaalt aan Kobbe, Kozze, kinderdagverblijven en bij onthaalouders.

Gouverneur Cathy Berx heeft intussen de algemene mondmaskerplicht en de nachtklok terug afgeschaft voor de provincie Antwerpen. “Maar het blijft verder aangewezen om op plaatsen waar mensen samenkomen en de afstand niet steeds gegarandeerd kan worden, steeds een mondmasker te dragen”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen) nog.