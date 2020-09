Meer dan uur file op E17 richting Antwerpen na ongeval met vrachtwagens in Zwijndrecht HAA

10 september 2020

07u04

Bron: Vlaams Verkeerscentrum 4 Zwijndrecht Het is deze ochtend aanschuiven op de E17 richting Antwerpen door een ongeval met twee vrachtwagens ter hoogte van Zwijndrecht. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het verkeer staat al vanaf Haasdonk zo goed als stil waardoor de wachttijden oplopen tot meer dan een uur. Het ongeval was volgens het Verkeerscentrum een klassieke kop-staartaanrijding, maar wel op een erg druk punt: net voorbij de oprit in Zwijndrecht.

Door de botsing zijn de linker- en middenrijstrook versperd. Het Verkeerscentrum waarschuwt voor “ernstige hinder”.

De bestuurder van de vrachtwagen die inreed op zijn voorganger raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Hulpdiensten moesten de trucker uit zijn benarde positie bevrijden. Zijn vrachtwagen moet nog worden getakeld.

Het Verkeerscentrum raadt het verkeer over langere afstand aan om vanuit Gent richting Antwerpen en Hasselt voor een omweg via Brussel te kiezen. Richting Antwerpen is ook de R4-Oost en E34 een alternatief. Vanuit de regio Sint-Niklaas kan je de N16 (Temsebrug) en vervolgens de A12 nemen.

Update #E17 Ongeval in Zwijndrecht richting Antwerpen. Er is ernstige hinder. Meer info en omleidingen: https://t.co/hzZqQPsPAr Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link