Markeer een buurtboom die je wil koesteren Kristof Pieters

27 juli 2020

10u12 0 Zwijndrecht Verzorg en onderhoud je eigen buurtboom. Dit is een boom waarvan je het plantvak of het stuk grond rondom de stam van een boom verzorgt. Wie in Zwijndrecht een buurtboom wil verzorgen, kan een lintje krijgen met de kleuren van de gemeente om je boom te markeren.

Veel bewoners dragen nu al zorg voor de boomspiegels in hun straat. Ze zorgen voor beplanting en verzorgen die het hele jaar door. Door de buurtboom te markeren met een lintje, wordt de inzet van de bewoners onder de aandacht gebracht en krijgen ze (h)erkenning voor de inspanningen die ze doen om de straat of wijk mee groener te maken. Bovendien is het voor de mensen die het onderhoud doen duidelijk dat de buurtbewoners hiervoor zorgen. Wie graag wil meedoen aan dit initiatief en een lintje krijgt, kan contact opnemen met de dienst openbare werken. Bel naar 03 250 48 70 of mail naar uitvoering@zwijndrecht.be.