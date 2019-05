Man loopt E17 over en wordt gegrepen door bestelwagen: slachtoffer kritiek Kristof Pieters

28 mei 2019

17u16 5 Zwijndrecht Op de E17 in Zwijndrecht deed zich dinsdagmiddag een vreemd ongeval voor. Een man die dwars over de snelweg liep, werd aangereden door een bestelwagen van een firma uit Elversele. Hij liep levensgevaarlijke verwondingen op. Waarom hij over de snelweg liep, is voorlopig onduidelijk.

Het ongeval gebeurde op de E17 richting Antwerpen net voorbij de afrit Zwijndrecht waar momenteel werken aan de gang zijn in het kader van de Oosterweelwerf. Het slachtoffer werd aangereden en bleef roerloos liggen in het midden van de snelweg. Een getuige die achter de bestelwagen reed en enkele arbeiders die werken uitvoerden op de middenberm snelden ter plaatse. Zij bekommerden zich over het slachtoffer in afwachting van de opgeroepen hulpdiensten. Een ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse om de man te stabiliseren en de eerste zorgen toe te dienen. Dat nam heel wat tijd in beslag gezien de kritieke toestand van de man. Drie van de vier versmalde rijstroken waren ruim een uur versperd. Het verkeer kon enkel over één rijstrook met mondjesmaat passeren. Hierdoor ontstond er al gauw een ellenlange file die op een bepaald moment tot bijna in Sint-Niklaas reikte. De wachttijd liep op tot anderhalf uur.

Het is onduidelijk in welke omstandigheden de man op de snelweg terechtkwam. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond en verkeerde in lichte shock. Zijn voertuig liep slechts zeer lichte blikschade op. Het slachtoffer kreeg naar alle waarschijnlijkheid de spiegel tegen het hoofd.