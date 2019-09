Livestream brengt theater naar woonzorgcentra Kristof Pieters

26 september 2019

15u40 7 Waasland Als rusthuisbewoners niet meer in een theaterzaal geraken, komt het theater maar naar het woonzorgcentrum. Dat is kort geschetst het opzet van Cultuurconnect dat donderdagmiddag een livestream verzorgde in vijf Wase woonzorgcentra van de voorstelling ‘1958 Exposed’, een nostalgische wandeling doorheen de muziek van het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel.

“Een concert plannen, tickets kopen en de sfeer in een concertzaal beleven, het is voor veel mensen vanzelfsprekend. Voor ouderen in woonzorgcentra is het echter vaak al lang geleden dat ze dit nog eens konden meemaken”, zegt Lieve Van De Pontseele, woordvoerster van Zorgpunt Waasland. Voor de bewoners van vijf rusthuizen uit onze regio kwam daar donderdag verandering in, want ze mochten nog eens een cultuurvoorstelling via live-streaming bijwonen vanop de eerste rij. Op het programma stond de voorstelling ‘1958 Exposed’ van het gezelschap ‘Along Comes Mary’. Zij stonden op datzelfde moment op het podium van CC Jan Tervaert in Hamme. De bewoners van de vijf woonzorgcentra zaten ook op de eerste rij, maar dan in eigen huis, zonder zich te verplaatsen. Want de voorstelling werd live gefilmd en rechtstreeks uitgezonden in vijf woonzorgcentra in onze regio. Het ging om WZC Craeyenhof (Burcht), WZC Het Lindehof (Belsele, WZC De Reiger (Temse), WZC Ter Durme (Lokeren) en WZC Hof Van Eksaarde (Lokeren). Naast de Wase woonzorgcentra waren er nog een 15-tal andere rusthuizen, verspreid over Vlaanderen, die aan deze live streaming deelnamen.

Randanimatie

Bij de twee woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland werd ook randanimatie voorzien in ware expo 58-stijl. In WZC Craeyenhof gingen de bewoners vorige week op de foto in retro-stijl en donderdag trok het personeel een retrokostuum aan om de bewoners welkom te heten in de pop-up-theaterzaal.

In WZC Het Lindehof in Belsele herbeleven ze al sinds juni de wereldexpo van 1958 met een playbackshow, een retro kapsalon met fotoshoot, een jaren ’50 dansnamiddag, een filmmoment, een 100.000-of-niets-quiz, expo-getinte voorleesmomenten en nog veel meer. De live streaming was daar de kers op de taart. “Om het zo echt mogelijk te maken kregen de bewoners zelfs op voorhand een ticket voor de voorstelling.”

Geweldige show

We gingen donderdag een kijkje nemen in Burcht en ook daar zijn de reacties enorm positief. “Dankzij dit ‘live streamen’ kunnen ook minder mobiele senioren meegenieten van deze geweldige show”, zegt Ivo Michelet, die het project mee in goede banen leidde voor Craeyenhof. “We zitten hier op wandelafstand van OC ’t Waaigat maar je kan moeilijk veertig rolstoelen kwijt in die zaal. Dit is een ideale oplossing om het theater naar de woonzorgcentra te brengen.” Van de 70 bewoners waren er meer dan 50 die donderdagmiddag de show live kwamen volgen. “Dit bewijst dat het initiatief goed onthaald wordt. We hopen dan ook dat het in de toekomst nog een vervolg krijgt.”