Leerlingen Sint-Martinus bezoeken werf Oosterweel en bouw van geluidsmuur Kristof Pieters

10 oktober 2019

15u21 0 Zwijndrecht Leerlingen van de vrije basisschool Sint-Martinus uit Burcht hebben donderdag een bezoek gebracht aan de werf van het Oosterweelproject. Ze gingen kijken hoe de aannemer de eerste reeks funderingspalen in de grond trilt voor de bouw van de geluidsmuur langs de snelweg.

De funderingswerken voor de acht meter hoge geluidsschermen verlopen bijzonder vlot. De aannemer begon deze maand met het heien van de grote funderingspalen en die klus gaat sneller dan verwacht zodat hij al voorligt op het schema. De toekomstige geluidsmuur moet het lawaai van de snelweg drastisch doen dalen. Aan de andere kant van de snelweg komen er later ook nog geluidsbermen. Dit moet de leefbaarheid in Zwijndrecht en Burcht verbeteren. “Dergelijke werken hebben sowieso een impact op de omgeving en vormen zelfs ideale leerstof”, zegt Annik Dirkx, woordvoerster van Lantis. “Zo krijgen de leerlingen van de Sint-Martinusschool uit Burcht op geregelde tijdstippen een brokje leerstof over de Oosterweelwerken. Daarom dat we hen hebben uitgenodigd om de werf te komen bezoeken.”

De leerlingen van het derde leerjaar kregen donderdag een real-life demonstratie van het intrillen van de funderingspalen en de aannemer zorgde voor een woordje uitleg. Volgende week zijn de andere leerjaren aan de beurt. Wim Van Ranst, directeur van Sint-Martinus, is blij met de uitnodiging. “We posten nu al geregeld filmpjes in het online omgevingsboek”, vertelt hij. “Zo kunnen we het belang van het Oosterweelproject duiden. Bovendien willen we de leerlingen ook warm maken voor een toekomstige studiekeuze in een technische richting.”

De funderingswerken duren nog tot december 2019. In totaal zullen er 800 palen in de grond worden getrild over een afstand van 1,8 km. Later wordt de bovenbouw geplaatst. Volgens de huidige plannen zal de eerste geluidsmuur klaar zijn in juni volgend jaar.